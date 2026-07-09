Dagli inviati Atta a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina: le prime immagini

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Arthur Atta è arrivato a Firenze e sta per svolgere le visite mediche con la Fiorentina: ecco il suo arrivo alla clinica di Villa Donatello

Arthur Atta sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista dell'Udinese, in arrivo in viola per 25 milioni più 10 di bonus che valgono il 70% del cartellino, è appena arrivato nella clinica di Villa Donatello, a Sesto Fiorentino, per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra e poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club dei Commisso. In calce all'articolo le immagini del giocatore:

I dettagli del contratto e l'operazione

Per Atta è previsto un quinquennale fino al 2031 a 1,3 milioni di euro a stagione. Per prenderlo, il ds Paratici ha condotto un'operazione a fari spenti che ha raggiunto la fumata bianca nella notte, quando c'è stato il sorpasso su una netta concorrenza di squadre tra cui soprattutto quella del Milan. Il francese è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina e a prendere parte al ritiro che inizierà la prossima settimana.