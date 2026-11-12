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Vanoli, il bilancio numerico è già più positivo dell'anno scorso

Vanoli, il bilancio numerico è già più positivo dell'anno scorsoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:30Notizie di FV
di Tommaso Loreto
Primi bilanci sull'operato del tecnico che rispetto all'anno scorso ha collezionato un punto in più e soprattutto ha trovato subito la prima vittoria in campionato, a Venezia, dopo che nella passata stagione aveva dovuto attendere 5 partite

Per fortuna non c’è bisogno di scomodare troppe le tabelle numeriche dell'anno scorso, né tanto meno rivendicare le statistiche in questione per difendere la panchina, ma in mezzo al dibattito (costante) su presente e futuro di Vanoli andrà considerato anche il ruolino di marcia fin qui tenuto dal tecnico viola. Il quale, nel confronto con la passata stagione, sta già andando meglio

La prima vittoria al primo tentativo

Rispetto alla passata stagione Vanoli può infatti già rivendicare un punto in più (9 totali frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) rispetto a quanto raccolto l’anno scorso, visto che dopo le prime 8 partite trascorse sulla panchina viola al posto di Pioli i punti furono 8 con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Escludendo poi la vittoria sul Pisa in Coppa Italia di quest’anno, e le due sfide di Conference League di un anno fa con la sconfitta contro l’Aek Atene e la vittoria sulla Dinamo Kiev, Vanoli ha trovato immediatamente i 3 punti dopo l’avvicendamento con Grosso, con il successo di Venezia, mentre l’anno scorso per riportare la Fiorentina alla vittoria dovette attendere ben 5 giornate, nelle quali per inciso la sua squadra pareggiò con Genoa e Juventus prima di essere sconfitta da Atalanta, Sassuolo e Verona.