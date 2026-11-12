FirenzeViola Vanoli, il bilancio numerico è già più positivo dell'anno scorso

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Oggi alle 07:30 Notizie di FV di Tommaso Loreto @To_Lo_ vedi letture Fonti preferite di

Primi bilanci sull'operato del tecnico che rispetto all'anno scorso ha collezionato un punto in più e soprattutto ha trovato subito la prima vittoria in campionato, a Venezia, dopo che nella passata stagione aveva dovuto attendere 5 partite