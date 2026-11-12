La Fiorentina torna al lavoro: il programma di oggi
FirenzeViola.it
La Fiorentina torna al lavoro dopo i tre giorni liberi concessi da Paolo Vanoli. L'allenatore viola riparte con una doppia seduta, mattina e pomeriggio, tra lavoro in palestra e sul campo. Giornata importante anche per valutare come stanno gli infortunati, Atta e Pongracic, oltre a Parisi di più lungo corso, mentre sembra recuperato Ranieri (già convocato domenica scorsa).
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com