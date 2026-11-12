La Fiorentina torna al lavoro: il programma di oggi

La Fiorentina torna al lavoro: il programma di oggiFirenzeViola.it
Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna al lavoro dopo i tre giorni liberi concessi da Paolo Vanoli. L'allenatore viola riparte con una doppia seduta, mattina e pomeriggio, tra lavoro in palestra e sul campo. Giornata importante anche per valutare come stanno gli infortunati, Atta e Pongracic, oltre a Parisi di più lungo corso, mentre sembra recuperato Ranieri (già convocato domenica scorsa).