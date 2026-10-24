L'ammissione di Pioli: "Fiorentina, colpa mia. Ma non sono bollito"

L'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è tornato a parlare, per la prima volta a quasi un anno dall'esonero (i primi di novembre del 2005 appunto), intervistato dal Corriere dello Sport: "Le responsabilità sono state quasi esclusivamente le mie. L'esonero è stato giusto, con il Lecce non c'è stata reazione. Mi è dispiaciuto immensamente perché ero tornato a Firenze con tanto entusiasmo, tanta energia, tanta fiducia.

Forse è stato proprio questo l'errore, nel senso che tanta energia e tanta fiducia mi hanno portato a sopravvalutare alcune situazioni, ho alzato troppo l'asticella e siamo rimasti schiacciati. L'accordo economico per l'addio? Ho rinunciato ad un anno di stipendio".