Graziani: "Vanoli aiuti e punti su Pellegrino, basta ballottaggi con Beto"

L'ex attaccante della Fiorentina, oltre che di Roma e Torino, Ciccio Graziani ha detto la sua sulla sfida di domani Inter-Fiorentina al "Il Salotto dello sport" su RTV 38 e in particolare si è soffermato a parlare proprio delle punte delle due squadre, il nerazzurro Pio Esposito e il viola Mateo Pellegrino.

Sul centravanti della Nazionale azzurra Graziani ha fatto un paragone importante pur senza risparmiargli critiche: "Pio mi ricorda il Toni giovane. E' un attaccante che mi piace. Però... C'é un però. Non ha ancora completato il suo percorso di crescita né dal punto di vista tecnico, né da quello caratteriale. Esposito non deve accontentarsi di quello che ha fatto e ha dimostrato in questa prima parte del campionato. Deve aver voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento".

L'ex attaccante ha invece spezzato una lancia a favore dell'argentino della Fiorentina, Pellegrino, invitando Vanoli a fare una scelta definitiva su di lui: "Pellegrino non mi dispiace anche se, come i suoi compagni, è penalizzato da questo momento difficile della Fiorentina. Vanoli lo può aiutare nel suo percorso di crescita. Come? Il ballottaggio tra due centravanti quasi titolari non ha mai funzionato. Vanoli punti su Pellegrino o Beto. Concedendo al prescelto di poter giocare un buon numero di gare senza l'ansia del ballottaggio. Io non avrei dubbi e è punterei su Pellegrino".