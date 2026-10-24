Dodo scalpita per una nuova chance, con Vanoli è reintegrato a tutti gli effetti

Dodo scalpita per una nuova chance, con Vanoli è reintegrato a tutti gli effettiFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Il terzino destro della Fiorentina, Dodo, ha vissuto in maniera altalenante l'inizio della stagione: titolare a Roma, poi scomparso, più per motivi contrattuali che di rendimento, ed ora reintegrato a tutti gli effetti. La motivazione dell'esclusione in realtà era di una preparazione fatta non con la giusta concentrazione e l'acquisto di due terzini destri lasciava prevedere un futuro da separato in casa, ma con Vanoli ora sembra di nuovo a disposizione.

Il giocatore ora, indipendentemente da cosa accadrà con il contratto in scadenza a giugno, è a caccia di una chance da titolare visto che Vanoli non ha messo veti: "Ho sempre detto - ha dichiarato il tecnico in conferenza - che Dodo per me può essere titolare".