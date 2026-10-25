FirenzeViola Fiorentina a San Siro per l'impresa: dubbio Viery-Valdepenas, in mediana Brescianini

Domani alle 12.30 Inter-Fiorentina riapre il programma dell'ottava giornata di serie A. Una sfida già di per sé difficile per i viola, costretti però quanto meno a muovere la classifica se non a provare a fare l'impresa. Certo è che Vanoli in settimana ha provato a tappare le falle della difesa che ha già subito 17 gol e soprattutto a sinistra tiene aperto il ballottaggio tra Viery e Valdepenas. Il brasiliano è più difensore e certo dà più garanzie contro l'Inter ma in quella posizione ha dimostrato lacune non indifferenti, sia contro il Napoli (Politano lo annientò con la sua velocità, tanto da essere sostituito al 45') che contro il Como (dove è colpevole dei primi due gol). Il resto della linea difensiva davanti a De Gea (cui Vanoli ha ribadito piena fiducia) è la stessa di sette giorni fa con Jimenez a destra e Dragusin-Pongracic coppia centrale (visto che Ranieri è ancora out per il problema al piede) anche se Dodo è tornato a scalpitare, dopo la 'riabilitazione'. Il brasiliano potrebbe essere più adatto a tamponare le incursioni di Dimarco ma alla fine Jimenez se lascia qualcosa in fase difensiva, in fase di spinta è diventato quasi indispensabile.

Unica novità a centrocampo

A centrocampo l'unica novità dovrebbe essere rappresentata da Brescianini per una linea a tre pura, con Ndour e Fagioli, dopo l'esperimento con Gonçalves trequartista che ha sì fatto molto bene ma è durato mezz'ora. Vanoli ha dichiarato di vedere Oulai come un giovane che deve ancora adattarsi alla tattica italiana, al di là del costo del cartellino, e dunque probabile panchina. Vanoli è stato chiaro anche su Ndour reo di essersi "seduto" troppo dopo il gol da 70 metri in azzurro ma abbastanza insostituibile. In attacco infine conferma per il tridente con Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino, che sembra vincere il ballottaggio iniziale con Beto.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrini, Njie. Allenatore: Vanoli