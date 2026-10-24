Ademi sulla scia di Luis Balbo, il terzino di nuovo convocato da Vanoli

Se son rose fioriranno e con Paolo Vanoli non si sa mai. Ne sa qualcosa Luis Balbo, giovane venezuelano che il tecnico viola lanciò lo scorso anno, ceduto poi in estate allo Sturm Graz, nell'ambito della rivoluzione "paraticiana" della Fiorentina. Convocato di necessità virtù in una stagione complicata, sulla fascia sinistra il classe 2006 entrò in pianta stabile nella rosa della prima squadra timbrando 10 presenze tra A, Europa e Coppa Italia.

Seconda convocazione per Ademi

Chissà che non succeda anche ad Arnis Ademi, proprio terzino sinistro come il venezuelano, classe 2007, convocato anche per l'importante trasferta di San Siro, dopo l'esordio in panchina con il Como al Franchi. Arrivato a febbraio dalla squadra Young Boys, il giocatore svizzero della Nazionale U19 (con cittadinanza anche del Kosovo) non ha trovato continuità a causa di un infortunio muscolare, ma in questa stagione cerca spazio e continuità intanto nella Primavera (4 presenze, Supercoppa compresa) e poi, possibilmente, anche in prima squadra.

Fascia affollata ma senza titolari fissi

Sulla sua fascia la concorrenza è tanta, con nell'ordine Valdepenas, Viery e all'occorrenza Joao Mario (Vanoli ha detto di non vedere Jimenez a sinistra), ma Vanoli non sembra aver ancora trovato il titolare fisso e dunque sperare è lecito. Intanto Ademi può respirare il clima della prima squadra negli allenamenti e in panchina e farsi trovare pronto nel caso di una chiamata del tecnico che sui giovani ha sempre puntato.