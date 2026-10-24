FirenzeViola Brescianini, un bilancio in chiaroscuro: la Fiorentina aspetta il salto di qualità

Arrivato a gennaio 2025 dall’Atalanta per rinforzare il centrocampo della Fiorentina, Marco Brescianini non è ancora riuscito a lasciare il segno con continuità. Il suo bilancio in maglia viola resta in chiaroscuro, tra qualche segnale incoraggiante e prestazioni che non hanno pienamente rispettato le aspettative iniziali.

Un ruolo in chiaroscuro

Il centrocampista classe 2000 era stato individuato per aggiungere fisicità, dinamismo e capacità di inserimento alla mediana. Caratteristiche mostrate soprattutto nelle esperienze con Frosinone e Atalanta, ma emerse soltanto a tratti durante la sua avventura fiorentina. Nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 17 presenze in campionato, realizzando un gol e un assist, senza però riuscire a conquistarsi un ruolo da protagonista. Anche l'inizio della nuova stagione non ha rappresentato la svolta attesa. Brescianini ha trovato poco spazio nelle rotazioni, confermando le difficoltà nell'imporsi stabilmente all'interno del centrocampo viola. Un rendimento che pesa anche alla luce dell'investimento economico sostenuto dalla società, con il riscatto dall'Atalanta legato alla salvezza conquistata nella passata stagione.

Con l'Inter la chance per rilanciarsi?

Il tempo per cambiare le cose, comunque, non manca e chissà che la chance non possa arrivare proprio domani contro l'Inter. A 26 anni Brescianini possiede ancora margini di crescita e qualità utili alla Fiorentina, soprattutto nella fase offensiva. Servono però maggiore continuità, personalità e incisività negli ultimi metri. Il suo percorso a Firenze non può ancora essere considerato un fallimento, ma il salto di qualità continua a farsi attendere. E adesso, dopo mesi di ambientamento, dalle potenzialità bisognerà necessariamente passare ai fatti.