Dodo dal reintegro alla seconda chance. E fuori dal campo c'è la partita rinnovo

Dodo potrebbe giocare dal primo minuto contro l'Inter come confermato dal tecnico Vanoli. Fuori dal campo i suoi agenti parleranno di rinnovo col club

"Ho sempre detto che Dodo può partire da titolare". Paolo Vanoli è stato chiaro a precisa domanda sul ruolo che il brasiliano potrà ricoprire nella partita contro l'Inter e, a questo punto, anche in generale nel futuro della Fiorentina. Già domani potrebbe arrivare la seconda chance della stagione dal 1' dopo quella disastrosa contro la Roma. Un'occasione da non buttare per l'ex Shakhtar, anche per recuperare la stima dei tifosi che, a causa dei suoi atteggiamenti in campo e fuori, lo hanno un po' mollato.

Dodo potrebbe essere schierato titolare a destra, magari con Jimenez schierato a sinistra (anche se Vanoli non sembrava molto convinto), oppure semplicemente al posto dello spagnolo per garantire una maggiore esperienza a un reparto che sta facendo acqua da tutte le parti. In ogni caso, al di là della situazione contrattuale del brasiliano, Vanoli lo ha pienamente reintegrato in rosa dopo mesi passati ai margini. Quello che succederà fuori dal campo spetterà a club ed agenti. Dodo ora pensi a tornare un cardine della Fiorentina, ne ha bisogno lui e probabilmente ne ha tanto bisogno anche la squadra.