ZOFF, Non sarà semplice per la Juve battere i viola

L'ex portiere bianconero Dino Zoff ha parlato in vista della partita di domenica tra Juventus e Fiorentina: "Contro la Fiorentina sono sempre state gare emozionanti. C'è sempre stata una rivalità sportiva che ha reso belli da vedere tanti incroci. Non credo che sarà semplice per i bianconeri".

Qual è la sua chiave di lettura rispetto al "terremoto SuperLega"?

"Per me c'era una visione di fondo condivisa con altri club, questo è fattuale. Poi è successo quello che è successo e vedremo come andrà a finire".