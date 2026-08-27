Zirkzee ha dato l'ok alla Fiorentina per trattare col Man United: si lavora all'accordo

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La Fiorentina ha ricevuto da parte di Joshua Zirkzee l'apertura a trattare il suo arrivo a Firenze. Paratici lo ha scelto come sostituto di Moise Kean, che ancora non è stato autorizzato a viaggiare in direzione Como ma che alla fine vestirà la maglia dei lariani visto che l'intesa è imminente, e ora è a lavoro per accordarsi col Manchester United per le cifre dell'acquisto dell'ex Bologna. A riportarlo è Sky Sport.