Zirkzee apre al ritorno in Italia: per la BBC c'è ottimismo per il suo approdo alla Fiorentina

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La Fiorentina sta trattando col Manchester United per il prestito di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato dalla BBC in Inghilterra, il giocatore è pronto a lasciare la Premier nei prossimi giorni, col calciatore che ha già aperto al ritorno in Italia. L'attaccante ha ancora tre anni di contratto con i Red Devils ma non è riuscito a imporsi nel campionato inglese e gradirebbe tornare in Serie A dove si era imposto con la maglia del Bologna prima di partire per il Man United. Non si parla ancora di un accordo definibile 'imminente', ma c'è ottimismo per il raggiungimento dell'accordo entro la fine del mercato.