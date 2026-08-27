L'Avellino ha chiesto Sottil in prestito: valutazioni in corso

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Riccardo Sottil è uno dei giocatori fuori rosa della Fiorentina che sta aspettando la chiamata giusta per ripartire lontano da Firenze dopo l'anno in prestito al Lecce. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà e da Sportitalia, l'Avellino lo avrebbe chiesto in prestito dalla Fiorentina col giocatore che starebbe valutando la possibilità di scendere di categoria e ripartire dalla Serie B.

Sottil potrebbe muoversi solo in prestito secco o a titolo definitivo avendo il contratto in scadenza nel 2027 a meno che non rinnovi l'intesa con i viola, strada attualmente fuori dai piani dei dirigenti gigliati.