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Lazio, ora è ufficiale: dal Sassuolo arriva a titolo definitivo Andrea Pinamonti

Lazio, ora è ufficiale: dal Sassuolo arriva a titolo definitivo Andrea PinamontiFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15News
di Redazione FV

Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante classe 1999, accostato anche alla Fiorentina in questa finestra di mercato, arriva a Roma a titolo definitivo dal Sassuolo al termine di una trattativa lunga e tutt’altro che semplice, complicata anche dalle difficoltà dei biancocelesti nel muoversi sul mercato a saldo zero. Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste sull'arrivo del giocatore italiano: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio".