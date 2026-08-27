Ufficiale
Lazio, ora è ufficiale: dal Sassuolo arriva a titolo definitivo Andrea Pinamonti
FirenzeViola.it
Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante classe 1999, accostato anche alla Fiorentina in questa finestra di mercato, arriva a Roma a titolo definitivo dal Sassuolo al termine di una trattativa lunga e tutt’altro che semplice, complicata anche dalle difficoltà dei biancocelesti nel muoversi sul mercato a saldo zero. Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste sull'arrivo del giocatore italiano: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio".
Pubblicità
News
Spalletti mette David sul mercato: non solo Fiorentina, anche Paris FC e Atletico Madrid interessati
Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parmadi Niccolò Santi
Le più lette
1 Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
4 Sostituto di Kean, per il Corriere dello Sport nella lista di Paratici c'è anche Zoma del Norimberga
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, i numeri dell’Olimpico lanciano l’allarme: ecco cosa serve sul mercato per il post Kean
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com