Sondaggio del Bologna per Gudmundsson. Libererebbe Rowe

Sondaggio del Bologna per Gudmundsson. Libererebbe RoweFirenzeViola.it
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di Redazione FV
C'è una nuova pretendente per il trequartista islandese che dopo essere stato schierato nelle amichevoli, all'esordio in campionato è rimasto in panchina

C'è una nuova pista per il futuro di Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina in caso di offerta congrua per l'islandese. Sky Sport parla della volontà del Bologna di provare a mettere sotto contratto il calciatore classe '97 arrivato due anni fa dal Genoa. Gudmundsson potrebbe diventare la carta per sbloccare l'affare che porterebbe Rowe all'Atalanta, con i nerazzurri che spingono per chiudere l'operazione in questi ultimi giorni di calciomercato. 