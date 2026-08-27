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Kean-Como, per il via libera manca l'accordo sui bonus. Ma l'affare non è in dubbio

Kean-Como, per il via libera manca l'accordo sui bonus. Ma l'affare non è in dubbioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:20Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Niccolò Ceccarini

Il passaggio di Moise Kean al Como è imminente ma ancora il via libera per il passaggio dell'attaccante alla corte di Cesc Fabregas non è arrivato. Questo perché, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, i due club in questi minuti starebbero discutendo dei bonus che dovranno portare l'offerta complessiva ai 40 milioni richiesti dalla società di Commisso

L'affare non è in discussione con tutte le parti a lavoro per chiudere l'operazione nel minor tempo possibile, con la Fiorentina che nel frattempo sta portando avanti anche la trattativa per portare Joshua Zirkzee a vestire la maglia viola. 