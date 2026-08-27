Calciomercato
Kean-Como, per il via libera manca l'accordo sui bonus. Ma l'affare non è in dubbio
FirenzeViola.it
Il passaggio di Moise Kean al Como è imminente ma ancora il via libera per il passaggio dell'attaccante alla corte di Cesc Fabregas non è arrivato. Questo perché, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, i due club in questi minuti starebbero discutendo dei bonus che dovranno portare l'offerta complessiva ai 40 milioni richiesti dalla società di Commisso.
L'affare non è in discussione con tutte le parti a lavoro per chiudere l'operazione nel minor tempo possibile, con la Fiorentina che nel frattempo sta portando avanti anche la trattativa per portare Joshua Zirkzee a vestire la maglia viola.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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Primo Piano
Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parmadi Niccolò Santi
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
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