Buso: "Kean al Como, non ci perde nessuno. Zirkzee può fare bene: vi spiego"

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Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della cessione di Kean al Como e del possibile approdo in viola di Joshua Zirkzee: "Credo che non ci perda nessuno. La Fiorentina penso dovesse concludere la trattativa per Kean prima che cominciasse il campionato, dato che lo conosciamo. È un giocatore importante e potrà anche rilanciarsi a Como, ma la Viola ha bisogno di altro. Zirkzee potrebbe fare molto bene, perché per quanto non sia un goleador può giocare in tanti modi e può spaccare la partita con le sue giocate".