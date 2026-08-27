Buso: "Kean al Como, non ci perde nessuno. Zirkzee può fare bene: vi spiego"
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Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della cessione di Kean al Como e del possibile approdo in viola di Joshua Zirkzee: "Credo che non ci perda nessuno. La Fiorentina penso dovesse concludere la trattativa per Kean prima che cominciasse il campionato, dato che lo conosciamo. È un giocatore importante e potrà anche rilanciarsi a Como, ma la Viola ha bisogno di altro. Zirkzee potrebbe fare molto bene, perché per quanto non sia un goleador può giocare in tanti modi e può spaccare la partita con le sue giocate".
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Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
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