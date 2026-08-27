Spalletti mette David sul mercato: non solo Fiorentina, anche Paris FC e Atletico Madrid interessati

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Tutto ancora da scrivere il destino di Jonathan David. Il canadese non rientra nei piani della Juventus, dove la presenza di Kolo Muani gli lascia poco spazio, e Spalletti avrebbe già consigliato al giocatore di valutare una nuova destinazione. Il suo entourage si sta muovendo e, stando a quanto riferito da TMW, anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni sul centravanti, soprattutto alla luce del possibile addio di Moise Kean, sempre più vicino al Como.

Non manca però la concorrenza: il Paris FC ha manifestato un interesse concreto per riportare David in Francia dopo l’avventura al Lille. Il giocatore piace a diversi club stranieri, ma il suo stipendio resta un ostacolo significativo. Tra le squadre interessate c’è anche l’Atletico Madrid, che potrebbe valutare il canadese qualora prendesse forma uno scambio con Alexander Sorloth