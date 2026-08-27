Niente Poku per la Fiorentina: è ufficiale il suo passaggio al Besiktas

vedi letture

Ernest Poku non sarà un giocatore della Fiorentina. È sfumata definitivamente la pista che nelle scorse settimane aveva portato il club viola a lavorare con insistenza per l'esterno offensivo olandese. Il classe 2004 è infatti ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas, che lo ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito con una clausola che può trasformarsi in obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

A dare l'annuncio è stato proprio il club tedesco attraverso i propri canali social: "All the best for your future, Ernest Poku!", il saluto del Bayer, che ha poi confermato il trasferimento in Turchia. Si chiude così definitivamente una pista di mercato che la Fiorentina aveva seguito concretamente e che, soltanto pochi giorni fa, sembrava poter portare Poku a Firenze. Il Besiktas ha però effettuato il sorpasso decisivo, assicurandosi il giocatore e costringendo il club viola a rivolgere altrove le proprie attenzioni per rinforzare il reparto offensivo.