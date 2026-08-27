Kean, secondo Sky Fiorentina e Como dialogano sul valore dei bonus

Kean, secondo Sky Fiorentina e Como dialogano sul valore dei bonusFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

Moise Kean si avvicina al Como. Dopo giorni di tensioni, la trattativa con la Fiorentina sembra essere entrata nella fase decisiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due club stanno infatti discutendo in queste ore la struttura dei bonus dell'operazione, ultimo aspetto sul quale trovare un'intesa prima di arrivare alla chiusura.

Un'accelerazione importante dopo la proposta presentata nei giorni scorsi dal Como, arrivata a 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Adesso il dialogo tra le società prosegue proprio sulla composizione della parte variabile dell'accordo, con l'obiettivo di arrivare alla fumata bianca.