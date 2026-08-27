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Torino, ceduto in prestito Ivan Ilic al Lecce: ecco il comunicato granata

Torino, ceduto in prestito Ivan Ilic al Lecce: ecco il comunicato granataFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:45News
di Redazione FV

Altro movimento di mercato interno alla Serie A. Come comunicato infatti ufficialmente dal Torino, il club granata di Urbano Cairo ha ceduto in prestito al Lecce di Di Francesco il centrocampista serbo Ivan Ilic. Questa la nota dei granata: "Il Torino Football Club comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Ilic sino al 30 giugno 2028. Successivamente, il Club ha ceduto all’ Unione Sportiva Lecce, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Il Torino saluta Ivan e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale. Vedi anche".