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Fabbian lascia la Fiorentina: chiusa la sua cessione in prestito con diritto al Parma

Fabbian lascia la Fiorentina: chiusa la sua cessione in prestito con diritto al ParmaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

La notizia era già nell’aria da diverse ore, ma adesso è anche in un certo senso definitiva. Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003, infatti lascia la Fiorentina per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato 14 milioni di euro al Parma.

Il centrocampista ex Bologna, arrivato a Firenze lo scorso gennaio in prestito oneroso ad 1 milione di euro con obbligo di riscattoa a 13,5 milioni, esercitato poiché condizionato alla salvezza del club viola in campionato, lascia dunque a titolo temporaneo la Fiorentina dopo poco più di sei mesi in cui dal punto di vista delle prestazioni in campo non ha mai realmente convinto.