Zé Maria sponsorizza Dodò: "Lo avrei convocato nel Brasile di Ancelotti"
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L'ex difensore di Perugia e Inter Zé Maria è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento del Brasile guidato da Carlo Ancelotti, soffermandosi anche su un giocatore della Fiorentina come Dodo. "Fossi stato in Ancelotti avrei sicuramente convocato Dodo della Fiorentina: lo ritengo il sostituto naturale di Wesley", ha dichiarato l'ex terzino brasiliano, spendendo parole importanti per il laterale viola.
Zé Maria ha poi allargato il discorso alla situazione generale del calcio brasiliano, evidenziando una carenza in un ruolo che per anni è stato uno dei punti di forza della Seleção: "Il Brasile un tempo era una fabbrica di terzini, sia destri che sinistri. Oggi invece non è più così, anzi forse è addirittura il contrario".
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