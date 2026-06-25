Svizzera 1ª nel girone, Gosens spegne le polemiche: “Ambiente tossico? Non credo”

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La vittoria della Svizzera contro il Canada ha consentito agli elvetici di chiudere al primo posto il proprio girone e di qualificarsi per la quarta edizione consecutiva alla fase a eliminazione diretta del Mondiale. Un risultato che potrebbe contribuire a rasserenare l'ambiente dopo le polemiche emerse nei giorni scorsi. Al centro del dibattito c'è stato soprattutto Granit Xhaka, che dopo l'1-1 all'esordio contro il Qatar aveva espresso pubblicamente il proprio disappunto per la prestazione della squadra.

Sull'argomento è intervenuto anche Robin Gosens, esterno della Fiorentina e commentatore per l'emittente tedesca ARD durante questa rassegna iridata. Alla domanda su un possibile ambiente tossico all'interno del gruppo, il tedesco ha risposto senza mezzi termini: "Come fanno a saperlo, che ambiente tossico? Non credo che nessuno abbia informazioni riservate provenienti dallo spogliatoio". Gosens ha poi invitato alla prudenza nel giudicare la situazione, aggiungendo: "Sono sempre titoli che attirano l'attenzione, ovviamente, a tutti piace cavalcare l'onda. Ma io sono sempre piuttosto scettico al riguardo". Infine, il giocatore viola ha preso le difese del capitano svizzero, sottolineandone il peso all'interno della squadra: "Tutti si affidano a lui per decidere come posizionarsi. È il prolungamento dell'allenatore in campo, e questo è importante".