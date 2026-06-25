FirenzeViola Primavera, spunta la candidatura Pasqual: è lui il nome nuovo per la panchina viola

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L'ex capitano della Fiorentina è tra i profili valutati dal club per raccogliere l'eredità di Galloppa. La decisione è attesa nei prossimi giorni

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. A quasi tre settimane dall'inizio dei casting per individuare il successore di Daniele Galloppa, il club viola non ha ancora sciolto le riserve. La scelta, rallentata anche dal recente viaggio negli Stati Uniti del ds Fabio Paratici, verrà affrontata con maggiore decisione all'inizio della prossima settimana, una volta completato l'organigramma del settore giovanile.

Una candidatura con Firenze nel cuore

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, tra i profili finiti sul tavolo della dirigenza c'è anche quello di Manuel Pasqual. L'ex capitano viola, oggi ct dell'Italia Under-16, piace sia per il lavoro svolto in azzurro sia per il forte legame con Firenze e la Fiorentina, testimoniato dalle 356 presenze collezionate in maglia gigliata (oltre al fatto che suo figlio Andrea, classe 2016, gioca come portiere nelle giovanili viola). Quella di Pasqual resta comunque una delle tante candidature al vaglio del club, che nel frattempo ha accantonato le piste Parolo, Diamanti e Bonucci.