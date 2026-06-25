Mondiale, gruppo E: ecco le formazioni ufficiali di Curaçao-Costa d'Avorio

Mondiale, gruppo E: ecco le formazioni ufficiali di Curaçao-Costa d'AvorioFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Novanta minuti decisivi nel gruppo E dei Mondiali 2026. La Costa d'Avorio affronta Curaçao nell'ultima giornata della fase a gironi con l'obiettivo di conquistare il pass per i sedicesimi di finale. La formazione di Emerse Fae occupa attualmente il secondo posto del raggruppamento alle spalle della Germania. Dall'altra parte c'è una Curaçao galvanizzata dal pareggio ottenuto contro l'Ecuador nella seconda giornata. Ecco le formazioni ufficiali del match:

URAÇAO (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. CT: Advocaat

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomande; Pépé, Bonny. CT: Faé