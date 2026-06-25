Il Real "recompra" Nico Paz e lo rimette in vendita: Como ha priorità ma l'Inter spera

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Oggi i dirigenti del Como erano a Madrid per decidere il futuro di Nico Paz, che al momneto torna a tutti gli effetti un giocatore del Real. Il club spagnolo ha infatti esercitato il diritto di "recompra" versando 10 milioni nelle casse del Como. Ma il destino di Paz sembra comunque lontano da Madrid che fissa a 60 milioni. Il Como ha ovviamente la priorità e un canale preferenziale per l'acquisto fino a lunedì, ma alla finestra c'è l'Inter visto che difficilmente il club lariano vorrà spendere quella cifra per il giocatore. Inoltre l'affare Dumfries può agevolare la trattativa, sempre che si resti su quella cifra.