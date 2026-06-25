Vannucchi farà l'Europeo: tra i 20 convocati dell'Italia U19 di Bollini

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Dopo aver svolto uno stage di preparazione dal 22 al 25 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la Nazionale Under 19 è pronta a cimentarsi nella fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

In mattinata, il tecnico Alberto Bollini ha reso noto l’elenco dei 20 calciatori prescelti, tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe) e due classe 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale). Nell'elenco anche il portiere della Fiorentina Tommaso Vannucchi appunto classe 2007, che ha terminato la stagione a Cosenza dopo 6 mesi al Pontedera. Se lo spazio era stato poco nella squadra pisana, nel club calabrese non ha mai giocato: ora arriva per lui la soddisfazione dell'Europeo.

Gli Azzurrini, che partiranno domani alla volta di Conwy, esordiranno nel Gruppo B lunedì 29 giugno al The Oval di Caernarfon contro la Serbia (ore 16 locali, 17 italiane), per poi affrontare la Croazia giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), ancora a Caernarfon, prima di chiudere la fase a gironi domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) contro l’Ucraina al Bangor City Stadium.

Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alle semifinali, previste per mercoledì 8 luglio a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane), mentre la finale si giocherà sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

Oltre al titolo europeo, che l’Italia ha vinto l’ultima volta nel 2023 a Malta, in palio c’è anche il pass per il prossimo Mondiale Under 20, che si disputerà nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan: si qualificheranno le quattro semifinaliste e la vincente dello spareggio tra le terze classificate dei due gironi, in programma mercoledì 8 luglio (ore 14 locali, 15 italiane) a Bangor.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Capo delegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Andrea De Fazio e Francesco Maria Nifosì; Nutrizionista: Dennis Dell’Unto; Osservatore Club Italia: Alessandro Musicco; Ufficio amministrazione, finanza e controllo: Antonio Martuscelli; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Aldo Blessich.