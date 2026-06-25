Tmw, Viery vicino alla Fiorentina: un affare da 15 milioni con il Gremio
La Fiorentina è vicina a mettere a segno il primo colpo del proprio mercato in entrata. Secondo quanto riportato da TMW, il club viola sarebbe infatti in fase avanzata per l'acquisto di Viery, difensore centrale del Gremio classe 2005, già finito nelle ultime settimane nel mirino della società gigliata. Il difensore firmerà con i viola un contratto quinquennale.
Le cifre dell'affare
L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro. Mancino naturale e alto quasi 190 centimetri, Viery nasce come difensore centrale, ruolo nel quale verrebbe impiegato anche a Firenze. Pur potendo essere adattato all'occorrenza sulla fascia sinistra, il suo arrivo sarebbe finalizzato a rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane, di prospettiva e già seguito con grande attenzione dagli osservatori viola.
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