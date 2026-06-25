Terremoto in Venezuela, la paura (da lontano) di Luis Balbo: “Tutti al sicuro”
Momenti di grande apprensione per Luis Balbo dopo il violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5 con epicentro tra Yaracuy e Carabobo, hanno provocato gravi danni soprattutto nell’area di Caracas e La Guaira, con un bilancio pesante di vittime e feriti. Il giovane terzino della Fiorentina Primavera, però, non si trovava nel Paese sudamericano: da anni infatti vive in Portogallo con la famiglia e di recente è stato in vacanza con alcuni amici in Spagna. In Venezuela restano comunque diversi parenti – tra nonni e zii – subito contattati dal calciatore dopo la notizia del sisma.
Il messaggio rassicurante del giocatore
Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il club viola si è immediatamente attivato per verificare le condizioni del giocatore, rientrato da poco dalle vacanze in Spagna. Il primo a sentirlo è stato il team manager, poi anche alcuni compagni della Primavera. Balbo ha rassicurato tutti: "Tutto bene, un po’ di danni alle cose ma stiamo tutti a posto" il senso delle sue parole via chat. La famiglia, residente a Ciudad Guayana, a circa 700 chilometri dall’epicentro, ha riportato solo danni limitati. Lo stesso giocatore ha espresso vicinanza al suo Paese attraverso i social, condividendo immagini del terremoto e dei soccorsi.
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