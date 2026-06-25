FirenzeViola Terremoto in Venezuela, la paura (da lontano) di Luis Balbo: “Tutti al sicuro”

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Il terzino della Fiorentina Primavera ha rassicurato club e compagni dopo il violento sisma che ha colpito il Paese sudamericano

Momenti di grande apprensione per Luis Balbo dopo il violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5 con epicentro tra Yaracuy e Carabobo, hanno provocato gravi danni soprattutto nell’area di Caracas e La Guaira, con un bilancio pesante di vittime e feriti. Il giovane terzino della Fiorentina Primavera, però, non si trovava nel Paese sudamericano: da anni infatti vive in Portogallo con la famiglia e di recente è stato in vacanza con alcuni amici in Spagna. In Venezuela restano comunque diversi parenti – tra nonni e zii – subito contattati dal calciatore dopo la notizia del sisma.

Il messaggio rassicurante del giocatore

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il club viola si è immediatamente attivato per verificare le condizioni del giocatore, rientrato da poco dalle vacanze in Spagna. Il primo a sentirlo è stato il team manager, poi anche alcuni compagni della Primavera. Balbo ha rassicurato tutti: "Tutto bene, un po’ di danni alle cose ma stiamo tutti a posto" il senso delle sue parole via chat. La famiglia, residente a Ciudad Guayana, a circa 700 chilometri dall’epicentro, ha riportato solo danni limitati. Lo stesso giocatore ha espresso vicinanza al suo Paese attraverso i social, condividendo immagini del terremoto e dei soccorsi.