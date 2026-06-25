Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali del match: Yeboah l'unico "italiano" titolare
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Di seguito le formazioni ufficiali di Ecuador-Germania, terza e ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. Si gioca a East Rutherford, calcio d'inizio alle 22. Un "italiano" in campo, ossia Yeboah del Venezia.
ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Vite, M. Caicedo, Angulo; Plata, E. Valencia. CT. Beccacece.
GERMANIA (4-4-2): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. CT. Nagelsmann.
ARBITRO: Penso (Stati Uniti)
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