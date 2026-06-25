Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali del match: Yeboah l'unico "italiano" titolare

Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali del match: Yeboah l'unico "italiano" titolareFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:35News
di Redazione FV

Di seguito le formazioni ufficiali di Ecuador-Germania, terza e ultima giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026. Si gioca a East Rutherford, calcio d'inizio alle 22. Un "italiano" in campo, ossia Yeboah del Venezia.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Vite, M. Caicedo, Angulo; Plata, E. Valencia. CT. Beccacece.

GERMANIA (4-4-2): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. CT. Nagelsmann.

ARBITRO: Penso (Stati Uniti)