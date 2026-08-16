Zaniolo nel mirino dell'Ajax: gli olandesi si informano sull'ex viola
Dopo settimane caratterizzate da diversi dubbi e movimenti di mercato, Nicolò Zaniolo sembra sempre più vicino a proseguire la propria avventura con l'Udinese. L'ultima stagione, tuttavia, ha permesso all'ex Fiorentina di tornare al centro dell'attenzione, attirando nuovamente l'interesse di diversi club. Tra le società che avrebbero messo gli occhi sull'attaccante italiano ci sarebbe anche l'Ajax. Il club olandese è infatti alla ricerca di un nuovo elemento offensivo per colmare il vuoto lasciato da Mika Godts, trasferitosi a Parigi per una cifra vicina ai 55 milioni di euro.
Le valutazioni su Zaniolo
Secondo quanto riportato nelle ultime ore dalla redazione di TuttoMercatoweb.com, l'Ajax avrebbe iniziato a raccogliere informazioni su Zaniolo, valutando la possibilità di approfondire il discorso nelle prossime settimane. Al momento si tratta di un interesse ancora da concretizzare, ma il nome dell'ex viola sarebbe finito sul taccuino della dirigenza dei Lancieri.
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