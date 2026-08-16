Coppa Italia, alle 18.30 Genoa-Ascoli: le formazioni ufficiali
Alle 18.30 fischio d'inizio per la seconda sfida di Coppa Italia della domenica, valida per i trentaduesimi, tra il Genoa di Daniele De Rossi e la neopromossa in B Ascoli. Ecco le formazioni ufficiali della gara:
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. A disposizione: Sommariva, Amorim, Doucore, Doumbia, Havel, Martin, Junior Messias, Ostigard, Puczka, Sabelli, Sow, Stolz, Wiafe, Zulevic. Allenatore: Daniele De Rossi.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Dente, Crespi, Chakir, Acampora, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Gattoni, Bolsius. Allenatore: Francesco Tomei.
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