Al via la Coppa Italia: le formazioni di Frosinone-Juve Stabia

Al via la Coppa Italia: le formazioni di Frosinone-Juve StabiaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Alle 18 prende il via la domenica di Coppa Italia con altre 4 sfide dei trentaduesimi in programma Frosinone-Juve Stabia alle 18:00, Genoa-Ascoli alle 18:30, Hellas Verona-Virtus Entella alle 20:45 e Lazio-Mantova alle 21:15. Ad aprire il programma come detto il Frosinone di Alvini, avversario della Fiorentina il giorno del Centenario il 29 agosto, contro la Juve Stabia. Ecco le formazioni ufficiali di questo primo incontro:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Akpoguma, A. Oyono; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo
Juve Stabia (4-3-3): Boer, Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi; Pierobon, Battistella, Buglio; Piscopo, Candellone, Patanè 