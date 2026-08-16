Al via la Coppa Italia: le formazioni di Frosinone-Juve Stabia
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Alle 18 prende il via la domenica di Coppa Italia con altre 4 sfide dei trentaduesimi in programma Frosinone-Juve Stabia alle 18:00, Genoa-Ascoli alle 18:30, Hellas Verona-Virtus Entella alle 20:45 e Lazio-Mantova alle 21:15. Ad aprire il programma come detto il Frosinone di Alvini, avversario della Fiorentina il giorno del Centenario il 29 agosto, contro la Juve Stabia. Ecco le formazioni ufficiali di questo primo incontro:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Akpoguma, A. Oyono; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo
Juve Stabia (4-3-3): Boer, Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi; Pierobon, Battistella, Buglio; Piscopo, Candellone, Patanè
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Una grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuoridi Pietro Lazzerini
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FirenzeViolaParadosso Gudmundsson: senza ruolo, senza mercato, senza 10, ma il primo gol della stagione è suo
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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