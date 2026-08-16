Galatasaray su Leao ma il piano B è l'ex Noa Lang, già accostato alla Fiorentina

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Il Galatasaray vuole fare spesa in Italia per l'attacco. L'obiettivo numero uno è Rafa Leao del Milan per il quale però non ha fatto offerte precise visto che il giocatore è sempre in bilico nella squadra rossonera. Anche Amorim ha dichiarato che sarebbe felice di averlo pur spronandolo a lottare in campo.

Se dunque l'operazione Rafa Leao dovesse saltare, il club turco ha in mente già il sostituto. Si tratta dell'esterno del Napoli, accostato anche alla Fiorentina, Noa Lang, che nel Galatasaray ha già giocato in prestito negli ultimi 6 mesi e al quale ha evidentemente lasciato un buon ricordo. Lo scrive Fanatik secondo il quale il Gala starebbe pensando di offrire 15 milioni, anche se il Napoli lo valuta in realtà 20 milioni. Solo una trattativa vera e propria può eventualmente avvicinare le parti.