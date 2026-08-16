Dall'Inghilterra, Jadon Sancho vuole lasciare la Premier League

vedi letture

È stata senza dubbio particolare e difficile da prevedere la parabola recente di Jadon Sancho. Solo qualche stagione fa, l'attaccante inglese era considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, ma dopo l'esperienza al Borussia Dortmund non è più riuscito a trovare la stessa continuità e l'ambiente ideale per esprimersi al meglio. Oggi Sancho è ancora senza squadra e, tra i club che avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti, ci sarebbe anche la Fiorentina, che avrebbe valutato la possibilità di puntare sull'esterno inglese.

Il giocatore vuole lasciare la Premier League

Secondo quanto riportato dalla BBC, Sancho sarebbe intenzionato a prendere in considerazione soprattutto un'esperienza fuori dall'Inghilterra. Alcune società di Premier League avrebbero già presentato delle proposte, ma il giocatore è ancora alla ricerca della soluzione giusta. Nelle ultime settimane, nel frattempo, si è pure allenato con una squadra inglese di decima serie, in attesa di definire il proprio futuro. Tra le possibilità ancora sul tavolo ci sarebbe anche un trasferimento in Qatar, mentre non è da escludere un nuovo ritorno al Borussia Dortmund, che rappresenterebbe il terzo capitolo dell'avventura di Sancho con il club tedesco.