Zampolli non molla: "L'Italia ha i requisiti per poter andare al Mondiale. Partita aperta"

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Paolo Zampolli non si arrende. L'Italia ha tutte le carte in regola per partecipare al prossimo Mondiale al posto dell'Iran. Queste le parole del rappresentante speciale Usa per le partnership globali e lo sport sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Con l’appoggio di Trump, ho contattato Infantino perché il regolamento Fifa è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l’Iran non partecipasse al Mondiale l’Italia - che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking - avrebbe i requisiti giusti".

Una volta fatto notare che Infantino ha dichiarato che l'Iran parteciperà ha proseguito: "Ok, ma il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta...".