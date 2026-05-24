Si chiude il 24° Memorial “Niccolò Galli”: trionfa l’Africo

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È terminata oggi la 24^ edizione del Memorial "Niccolò Galli" iniziata tre giorni fa e vinta dall'Africo. Questo il commento tramite un post Facebook del Fiesole Calcio:

"Si conclude oggi la 24ª edizione del Memorial “Niccolò Galli”. Tre giorni intensi all’impianto del Fiesole Calcio, dove il calcio giovanile è stato protagonista insieme ai valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia e solidarietà. Dieci tra le più importanti squadre del panorama calcistico, con i ragazzi della categoria Esordienti A, hanno onorato la memoria di Niccolò scendendo in campo con passione e correttezza. Ad alzare la coppa è stata l’Africo, vincitrice della preview e unica squadra non professionista del torneo. Un’impresa straordinaria fatta di talento, cuore e spirito di gruppo che rende ancora più speciale questa edizione. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società. A distanza di tanti anni da quel tragico incidente, Niccolò continua a unire giovani e genitori. Un ricordo che lascia un vuoto immenso, ma che fa riflettere su quanto la vita a volte ci metta di fronte a difficoltà che possono spezzarci... o insegnarci a reagire. Come ha fatto, con straordinaria forza, la famiglia Galli. Grazie a tutte le società, ai ragazzi, agli staff e ai volontari che hanno reso possibile tutto questo. Niccolò vive"