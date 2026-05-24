Premier League, il Tottenham di De Zerbi è salvo: retrocede il West Ham
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Si è conclusa quest'oggi con tutte le gare dell'ultima giornata disputatesi in contemporanea alle ore 17:00 la Premier League 2025/2026. Tra i verdetti arrivati dal turno finale del campionato inglese c'è anche quello riguardante la zona retrocessione, con il Tottenham di Roberto De Zerbi che ha battuto per 1-0 in casa l'Everton ed ha così conquistato la salvezza chiduendo a 41 punti. A niente è servito invece il successo casalingo del West Ham che nonostante il 3-0 al Leeds è retrocesso matematicamente in Championship dopo 3 anni dall'ultima volta.
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