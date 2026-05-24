Serie A, rinviato il calcio d'inizio del derby di Torino: tifoso bianconero in codice rosso

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Clima tesissimo a Torino, dove il derby è attualmente fermo per motivi di sicurezza e le due squadre non hanno ancora fatto il loro ingresso in campo. Poco fa Manuel Locatelli ha avuto un faccia a faccia con il tifo organizzato juventino, che ha chiesto di rinviare l’inizio della partita dopo il ferimento di un tifoso bianconero, ricoverato in ospedale con un trauma cranico in seguito agli scontri avvenuti prima del match. Salta quindi la contemporaneità con le altre gare delle 20.45, già regolarmente cominciate. Lo riporta Tuttomercatoweb.com