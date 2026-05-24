Serie A, Europa e lotta salvezza: a breve il fischio d'inizio. Ecco le formazioni ufficiali
La Serie A si avvia verso la sua conclusione, per le 20:45 sono previste infatti le ultime ciqnue partite del campionato 2025/2026, con in campo le squadre che lotteranno per qualificarsi alle coppe europee, ossia Milan, Juventus, Como, Roma e quelle invece che si giocheranno la permanenza nella massima serie, ossia Lecce e Cremonese. Queste le formazioni ufficiali dei vari match:
Lecce-Genoa:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. A disposizione: Frucht,. Samooja, Ndaba, gaspar, Sala, Fofana, Stulic, Ndri, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Otoa, Zatterstrom; Sabelli, Frendrup, Amorim, Masini, Martin; Ellertsson, Colombo. A disposizione: Bijlow, Sommariva, Norton-Cuffy, Romano, Vasquez, Carbone, Doucoure, Lafont, Grossi, Spicuglia, Ouedraogo.
Milan-Cagliari:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Modric, Ricci, Sardo, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Balentien, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli Allenatore: Fabio Pisacane
Cremonese-Como:
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Collocolo, Lottici Tessadri, Mussolini, Ceccherini, Vigilati, Vandeputte, Folino, Okereke. Allenatore: Marco Giampaolo
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas.
Verona-Roma:
Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Bernede, Szimionas, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Kone, Venturino, Ziolkowski, Seck, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Torino-Juventus:
TORINO (3-4-3): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
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