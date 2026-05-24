Giaccherini: "Grosso tra Bologna e Fiorentina. Occhio anche a De Rossi per i viola"
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Emanuele Giaccherini, ex giocatore ed attuale opinionista, ha parlato a Dazn delle prospettive in panchina delle diverse squadre di Serie A, e tra queste ovviamente ha toccato anche il capitolo relativo al nuovo allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole sul tema: "Grosso per me è tra Bologna o Fiorentina.
A Firenze circola anche il nome di Daniele De Rossi, che in città è chiacchierato. Ha fatto molto bene al Genoa e ha dichiarato di voler rimanere lì, però sai....Vanoli? Lui è stato chiaro, ha detto di non voler rimanere per riconoscenza ma perché la società crede in lui e nel lavoro che ha fatto in stagione".
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