Serie A, i verdetti finali: Roma e Como in Champions. Lecce salvo, retrocede la Cremonese
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Si è di fatto conclusa la Serie A che ha sancito poco fa gli ultimi verdetti stagionali. In attesa infatti del risultato finale di Torino-Juventus, che non influirà sulle zone europee, la vittoria della Roma in casa del Verona per 2-0 e quella del Como in casa della Cremonese per 4-1 consentono alle squadre di Gasperini e Fabregas di arrivare tra le prime quattro in classifica e dunque in Champions League.
Resta invece fuori il Milan che cade 2-1 in casa contro il Cagliari. In zona salvezza invece la vittoria del Lecce per 1-0 contro il Genoa al Via del Mare, in concomitanza appunto con la sconfitta della Cremonese, porta la salvezza agli uomini di Di Francesco.
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