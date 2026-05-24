De Rossi sul futuro: "Ho un contratto che mi lega al Genoa e voglio restare"
FirenzeViola.it
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa accostato anche alla Fiorentina in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita della sfida persa per 1-0 in casa del Lecce. Queste le sue dichiarazioni sul suo futuro: "E' auspicabile che resti io e i giocatori. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Io sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere…
Pubblicità
News
Vanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economicodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Copertina
Dagli inviatiGalloppa: "Giovedì vorrei un Viola Park gremito. Non dobbiamo pensare alla finale persa"
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com