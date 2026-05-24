De Rossi sul futuro: "Ho un contratto che mi lega al Genoa e voglio restare"

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Daniele De Rossi, tecnico del Genoa accostato anche alla Fiorentina in vista della prossima stagione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita della sfida persa per 1-0 in casa del Lecce. Queste le sue dichiarazioni sul suo futuro: "E' auspicabile che resti io e i giocatori. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Io sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere…