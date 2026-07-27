Arokodare non arriverà in Serie A: niente Genoa per l'ex obiettivo viola

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Sfuma definitivamente una pista seguita nelle scorse settimane anche dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. Toliu Arokodare, attaccante in uscita dal Wolverhampton e accostato nelle scorse settimane sia ai viola che al Genoa, è infatti a un passo dall'Ajax.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club di Amsterdam ha bruciato la concorrenza chiudendo l'operazione sulla base di 17 milioni di sterline per l'acquisto a titolo definitivo del centravanti classe 2000. Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche in Olanda prima di firmare il contratto che lo legherà ai Lancieri.

Arokodare era finito nel mirino di diversi club dopo aver manifestato la volontà di lasciare il Wolverhampton in seguito alla retrocessione in Championship. Tra le società interessate c'era anche la Fiorentina, che aveva effettuato alcuni approfondimenti sul profilo dell'attaccante, oltre al Genoa e al Trabzonspor. Tuttavia gli inglesi avevano respinto le proposte ricevute, arrivando persino a escludere il giocatore dal ritiro precampionato in Portogallo.