L'ex viola Aleksa Terzic è un nuovo giocatore del Frosinone: la nota
Nuova avventura per un ex viola: si tratta di Aleksa Terzic che vestirà la maglia del Frosinone. Il club giallazzurro ha pubblicato l’annuncio ufficiale: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fussballclub Red Bull Salzburg per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzić. Il difensore, classe 1999, arriva in giallazzurro a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di tre anni”.
Dalla Fiorentina al Salisburgo: la carriera di Terzic
Il terzino sinistro è reduce dall’esperienza al Salisburgo, con cui ha collezionato 87 presenze dal 2023 ad oggi. In mezzo ai tre anni trascorsi alla Fiorentina si era messo in mostra in Serie B con l’Empoli. Prima ancora aveva giocato per la Stella Rossa, dove era iniziata la sua carriera nel calcio dei grandi. Oggi si prepara a tornare in Serie A, con il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini.
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