A. Paganin: "La Fiorentina può replicare il Como dell'anno scorso"

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L’ex calciatore, Antonio Paganin, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina: “È la squadra che mi ha convinto di più sul mercato. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, che ho seguito al Sassuolo. Mi piace, ci sono tante aspettative. Penso possa essere il Como dello scorso anno. Ha una società alle spalle Grosso solida, che ha grande ambizione. E mi sembra che la Fiorentina possa essere una sorpresa. E' stato fatto un restyling, è stato inserito del talento e con questo mix è come avere una tanica di benzina e devi pensare solo ad accenderla".