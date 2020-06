VLAHOVIC, Non vedo l'ora di scendere in campo

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della BBC. Questa un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda in serata: "I primi giorni dopo che ho saputo di essere positivo al Coronavirus sono stati complicati. La famiglia non era in Italia, ma lontano ed io ero solo. Per fortuna le mie condizioni di salute sono migliorate in tempi rapidi e tutto si è potuto risolvere. Senza calcio siamo stati molti mesi, non siamo abituati e adesso tutto è un'incognita. Siamo comunque pronti anche se è la prima volta che ci fermiamo così tanto e determinati per dare il massimo. Non vedo l'ora di scendere in campo lunedì, sarà incredibile".