Social Dodo partito per le vacanze (senza rinnovo) omaggia Kean. O viceversa?

Il terzino della Fiorentina Dodo è partito per le vacanze, dopo alcuni giorni passati a Firenze a fine stagione, vista la mancata convocazione in Nazionale. Il giocatore è partito senza però risolvere il dilemma legato al suo futuro e al rinnovo che la Fiorentina ha detto di avergli già proposto. Per staccare la spina intanto Dodo è andato al mare e sui social, per mostrare la bella location, usa come sottofondo la canzone di Moise Kean "Bombay". Un omaggio al compagno di squadra o vacanza pagata proprio dall'attaccante per la scommessa degli assist?